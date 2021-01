Governo a un passo dalla crisi. Conte vede Mattarella, il Colle: uscire dallo stato di incertezza. Il premier: avanti solo con l'appoggio di tutte le forze di maggioranza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Via libera al Recovery Plan. Le ministre Bellanova e Bonetti in Cdm si astengono: oggi pronte a dimettersi. Grillo: serve un patto tra tutti i partiti Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Via libera al Recovery Plan. Le ministre Bellanova e Bonetti in Cdm si astengono: oggi pronte a dimettersi. Grillo: serve un patto tra tutti i partiti

petergomezblog : Crisi governo, diretta – In corso il Cdm sul Recovery. Renzi: “Passo avanti ma se non mettono il Mes ci asteniamo.… - MediasetTgcom24 : ++++ Nessun passo indietro, Italia Viva convoca per domani una conferenza stampa. Parlerà Renzi ++++… - fattoquotidiano : A UN PASSO DALLA CRISI 'Dopo Conte?', leggete cosa dice - antonio_miazzo : RT @jacopo_iacoboni: Come non capire che, alle 14,09 di mercoledì 13 gennaio, il problema per sbloccare la crisi è Conte? Nobile passo ind… - PaoloTrombin : RT @jacopo_iacoboni: Come non capire che, alle 14,09 di mercoledì 13 gennaio, il problema per sbloccare la crisi è Conte? Nobile passo ind… -