Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Prima dell'addio di Maurizio, spunta... (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gemma Galgani torna protagonista di Uomini e Donne: primi segnali di crisi tra la dama di Torino e il cavaliere Maurizio Guerci. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 13 gennaio 2021)torna protagonista di: primi segnali di crisi tra la dama di Torino e il cavaliereGuerci.

MediasetTgcom24 : 'Giortì', successo per il docu-reality di Gemma Galgani e Giulia De Lellis #giortì - LadyNews_ : #MaurizioGuerci rivela: 'Io e #GemmaGalgani stiamo sbugiardando #TinaCipollari' - Samgazz_ : @alexiuss11 Piangeva come Gemma Galgani ?? - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Luigi ha deciso di regalarsi una festa ispirata alla serie tv Narcos... niente paura, nulla di così serio! ?? Gemma Galgan… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Elisabetta e Francesco, ex playboy impenitente, decidono di coronare il loro amore con uno splendido matrimonio: Giulia D… -

Ultime Notizie dalla rete : Gemma Galgani Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Prima dell'addio di Maurizio, spunta... Il Sussidiario.net Uomini e Donne 13 gennaio 2021 anticipazioni: Gemma delusa da Maurizio

La puntata di Uomini e Donne del 13 gennaio 2021 si apre con Gemma Galgani che, ancora una volta, si mostrerà delusa da una sua conoscenza. La dama torinese sta uscendo con Maurizio e, fino a qualche ...

"Giortì", successo per il docu-reality di Gemma Galgani e Giulia De Lellis

Dietro una grande festa c’è sempre una grande storia. E la storia del docu-reality "Giortì" è quella di un grande successo. Le dieci puntate, del viaggio tra le feste più scintillanti ed esclusive del ...

La puntata di Uomini e Donne del 13 gennaio 2021 si apre con Gemma Galgani che, ancora una volta, si mostrerà delusa da una sua conoscenza. La dama torinese sta uscendo con Maurizio e, fino a qualche ...Dietro una grande festa c’è sempre una grande storia. E la storia del docu-reality "Giortì" è quella di un grande successo. Le dieci puntate, del viaggio tra le feste più scintillanti ed esclusive del ...