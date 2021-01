Gaia, la sorella di Tommaso Zorzi, entra ufficialmente in politica (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gaia Zorzi: tra Grande Fratello Vip e la politica milanese La sorella minore dell’attuale gieffino Tommaso Zorzi, Gaia Zorzi, ha deciso di entrare in politica. Da sempre impegnata nel sociale, ecco cosa ha detto a tal proposito. LE PAROLE DELLA GIOVANE CANDIDATA Nelle sue Instagram stories ha annunciato che quest’anno si candiderà alle elezioni comunali di Milano. Il partito di cui fa parte si chiama Azione. Uno dei motivi principali è che, andando a studiare all’estero, mi è uscito un nuovo livello di orgoglio italiano. Ho continuato a pensare: “Che cu*o che vengo dall’Italia, un Paese pieno di cultura in tutti i campi, arte, moda e cibo”. Però c’è anche quest’aspetto che per come va negli ultimi anni nel nostro ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021): tra Grande Fratello Vip e lamilanese Laminore dell’attuale gieffino, ha deciso dire in. Da sempre impegnata nel sociale, ecco cosa ha detto a tal proposito. LE PAROLE DELLA GIOVANE CANDIDATA Nelle sue Instagram stories ha annunciato che quest’anno si candiderà alle elezioni comunali di Milano. Il partito di cui fa parte si chiama Azione. Uno dei motivi principali è che, andando a studiare all’estero, mi è uscito un nuovo livello di orgoglio italiano. Ho continuato a pensare: “Che cu*o che vengo dall’Italia, un Paese pieno di cultura in tutti i campi, arte, moda e cibo”. Però c’è anche quest’aspetto che per come va negli ultimi anni nel nostro ...

