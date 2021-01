Fiorenzuola (Piacenza) – Tragico scontro frontale: feriti uno è gravissimo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In via Illica. frontale tra una Lancia e una Mercedes. Il ferito più grave è rimasto incastrato nell’abitacolo. Sul posto 118, vigili del fuoco e Polstrada E’ di tre feriti di cui uno molto grave il bilancio dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio del 13 gennaio a Fiorenzuola. Qui in via Illica, nei pressi della rotonda Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 13 gennaio 2021) In via Illica.tra una Lancia e una Mercedes. Il ferito più grave è rimasto incastrato nell’abitacolo. Sul posto 118, vigili del fuoco e Polstrada E’ di tredi cui uno molto grave il bilancio dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio del 13 gennaio a. Qui in via Illica, nei pressi della rotonda

