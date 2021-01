Crisi, Conte apre a Renzi: 'Sto lavorando a un patto di fine legislatura' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, fuori da Palazzo Chigi, ha dichiarato ai giornalisti che si augura "che non si arrivi alle dimisisoni delle ministre di Italia Viva anche perché sto ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Presidente del Consiglio Giuseppe, fuori da Palazzo Chigi, ha dichiarato ai giornalisti che si augura "che non si arrivi alle dimisisoni delle ministre di Italia Viva anche perché sto ...

fattoquotidiano : Crisi governo, Travaglio su La7: “Renzi fa finta di essere stato cacciato come fece Salvini al Papeete dopo aver bu… - fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - Giornaleditalia : Conte al Quirinale: crisi di governo? Mi auguro non ci si arrivi - cicciagatta : RT @Noiconsalvini: Il governo Conte non è in grado di gestire la crisi da #COVID19 e ci rimettono famiglie e imprese Maria Cristina Cantù… -