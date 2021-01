Covid, il rapporto fra nuovi positivi e tamponi in calo all’8,99%. I DATI (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dai DATI riportati dal bollettino del ministero della Salute del 13 gennaio emerge che il valore scende appena sotto il 9% (ieri 10,05%). I contagi sono 15.774 in 24 ore a fronte di 175.429 test giornalieri effettuati. Si registrano 507 vittime in un giorno. Il numero di persone in terapia intensiva cala a 2.579 (-57) con 165 ingressi in un giorno Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dairiportati dal bollettino del ministero della Salute del 13 gennaio emerge che il valore scende appena sotto il 9% (ieri 10,05%). I contagi sono 15.774 in 24 ore a fronte di 175.429 test giornalieri effettuati. Si registrano 507 vittime in un giorno. Il numero di persone in terapia intensiva cala a 2.579 (-57) con 165 ingressi in un giorno

