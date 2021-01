Coppa Italia: Fiorentina-Inter, 0-1 all’intervallo. L’arbitro Massa in copertina (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’Inter è in vantaggio all’Intervallo contro la Fiorentina nella gara secca di Coppa Italia: chi passa affronta il Milan. L’Inter in vantaggio su rigore trasformato da Vidal al 40’ dopo una segnalazione del Var per fallo di Terracciano su Sanchez, L’arbitro Massa non se ne era accorto. Poco dopo Massa ha concesso un rigore per presunto fallo di Skriniar su Kouame ma è stato sbugiardato dal Var e ha cambiato idea… Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’è in vantaggio all’vallo contro lanella gara secca di: chi passa affronta il Milan. L’in vantaggio su rigore trasformato da Vidal al 40’ dopo una segnalazione del Var per fallo di Terracciano su Sanchez,non se ne era accorto. Poco dopoha concesso un rigore per presunto fallo di Skriniar su Kouame ma è stato sbugiardato dal Var e ha cambiato idea… Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

