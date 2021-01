Bellanova: “Non può essere l’emergenza a tenere in vita il governo” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Ministra Bellanova ha fatto il punto della situazione sull’attuale crisi di governo, rivelando alcuni retroscena su quando questa ha avuto inizio. Le prossime ore saranno cruciali per conoscere il futuro dell’esecutivo e nel pomeriggio è attesa una conferenza stampa di Matteo Renzi che potrebbe mettere un punto definitivo sulla questione. E intanto, ogni giorno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Ministraha fatto il punto della situazione sull’attuale crisi di, rivelando alcuni retroscena su quando questa ha avuto inizio. Le prossime ore saranno cruciali per conoscere il futuro dell’esecutivo e nel pomeriggio è attesa una conferenza stampa di Matteo Renzi che potrebbe mettere un punto definitivo sulla questione. E intanto, ogni giorno L'articolo proviene da Inews.it.

La7tv : #lariachetira @TeresaBellanova: 'Gli anziani, le persone fragili, i disabili avranno meno diritto di avere accesso… - Radio1Rai : 'Sono d'accordo sui principi di metodo espressi dalla ministra #Bellanova: non si può procedere in modo estemporane… - TgLa7 : Governo, #Bellanova: Conte non discute con Iv? Fine maggioranza - marco73891260 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Teresa bellanova non sa manco dove abita, ma vi svegliate! - free_anto1 : RT @GPS_SPINATO: Alla fine la Bellanova non si dimetterà. Non tutt'intera. Solo una gamba. -