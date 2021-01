Bambina di 10 anni muore per un tumore al cervello: l’emergenza Covid le ha impedito di sottoporsi a cure sperimentali (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Una Bambina di 10 anni di Wrexham, in Galles, è morta un anno dopo la diagnosi di un tumore incurabile al cervello. Ad Eva Williams era stato diagnosticato un glioma pontino intrinseco diffuso (DIPG) – una malattia rara che costituisce il 10-15% di tutti i tumori cerebrali nei bambini – a Capodanno dell’anno scorso. Le possibilità di sopravvivenza erano attorno al 10%. Il caso di Eva, nonostante la non operabilità del tumore, era diventato popolare in Gran Bretagna perché la sua famiglia aveva raccolto quasi 326.000 sterline per accedere a cure negli Stati Uniti che avrebbero potuto prolungare la sua vita. Tuttavia, la Bambina non ce l’ha fatta. In un post sulla pagina Facebook della famiglia, Paul Slapa, colui che ha organizzato la raccolta fondi ha scritto: “Ieri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Unadi 10di Wrexham, in Galles, è morta un anno dopo la diagnosi di unincurabile al. Ad Eva Williams era stato diagnosticato un glioma pontino intrinseco diffuso (DIPG) – una malattia rara che costituisce il 10-15% di tutti i tumori cerebrali nei bambini – a Capodanno dell’anno scorso. Le possibilità di sopravvivenza erano attorno al 10%. Il caso di Eva, nonostante la non operabilità del, era diventato popolare in Gran Bretagna perché la sua famiglia aveva raccolto quasi 326.000 sterline per accedere anegli Stati Uniti che avrebbero potuto prolungare la sua vita. Tuttavia, lanon ce l’ha fatta. In un post sulla pagina Facebook della famiglia, Paul Slapa, colui che ha organizzato la raccolta fondi ha scritto: “Ieri ...

