Tra regolamento e tabellini, la conta dei responsabili (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A conti fatti – e rifatti e rifatti ancora per tutta la giornata di ieri – la maggioranza assoluta è ancora fuori portata. Al senato mancano almeno cinque o sei «responsabili», o «costruttori» come preferiscono farsi chiamare. Sulla carta non siamo ancora a 161 voti. Ma i responsabili, o costruttori, restano coperti fino all’ultimo, fino a quando la crisi sarà aperta – oggi – e potranno offrire il loro decisivo contributo. Anche per provare a richiuderla subito. «Queste forze al … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A conti fatti – e rifatti e rifatti ancora per tutta la giornata di ieri – la maggioranza assoluta è ancora fuori portata. Al senato mancano almeno cinque o sei «», o «costruttori» come preferiscono farsi chiamare. Sulla carta non siamo ancora a 161 voti. Ma i, o costruttori, restano coperti fino all’ultimo, fino a quando la crisi sarà aperta – oggi – e potranno offrire il loro decisivo contributo. Anche per provare a richiuderla subito. «Queste forze al … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

eurodisgusto : RT @LucianoBarraCar: Mentre si approva il regolamento che ribadisce in dettaglio minuzioso ciò che era già esplicitato nell'accordo origina… - luca_roma20 : RT @Roma: ??Approvato in Giunta il nuovo Regolamento rifiuti di Roma Capitale, che recepisce normative più recenti in ??materia ambientale ??… - Lelecottero : RT @LucianoBarraCar: Mentre si approva il regolamento che ribadisce in dettaglio minuzioso ciò che era già esplicitato nell'accordo origina… - IBezdomnyj : RT @LucianoBarraCar: Mentre si approva il regolamento che ribadisce in dettaglio minuzioso ciò che era già esplicitato nell'accordo origina… - esterh_shi : RT @LucianoBarraCar: Mentre si approva il regolamento che ribadisce in dettaglio minuzioso ciò che era già esplicitato nell'accordo origina… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra regolamento Coppa Italia: tabellone, calendario e regolamento degli ottavi di finale Sport Fanpage Dakar | Verso la transizione ecologica: le tappe per un rally raid a zero emissioni e sostenibile

Anche la Dakar va incontro ad un futuro a zero emissioni, come altre serie motorsportive: mentre l'edizione 2021 è ancora in corso, al bivacco di Neom (partenza ed arrivo della tappa odierna) la ASO t ...

Torino, Vanja Milinkovic anche rigorista e arrivano i complimenti di Sergej - FT

A decidere l'ottavo di finale di Coppa Italia tra Milan e Torino sono stati i calci di rigore. Nessuna rete infatti nei 90 minuti regolamentari e nemmeno nei tempi sullplementari. Alla ...

Anche la Dakar va incontro ad un futuro a zero emissioni, come altre serie motorsportive: mentre l'edizione 2021 è ancora in corso, al bivacco di Neom (partenza ed arrivo della tappa odierna) la ASO t ...A decidere l'ottavo di finale di Coppa Italia tra Milan e Torino sono stati i calci di rigore. Nessuna rete infatti nei 90 minuti regolamentari e nemmeno nei tempi sullplementari. Alla ...