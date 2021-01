Sci | slalom femminile Flachau | torna al successo la Shiffrin

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo essereta alin gigante a Courchevel nello scorso mese di dicembre, Mikaelariassapora il gusto del trionfo anche nell'amatosulla pista austriaca diintitolata al grande Hermann Maier. La venticinquenne statunitense, alla 68sima vittoria e centesimo podio in carriera, ha preceduto dopo due manches di alto livello l'austriaca Katharina Liensberger di 19 centesimi e la svizzera Wendy Holdener di 43 centesimi. Soltanto quarta Petra Vlhova a 43 centesimi, mentre Michelle Gisin completa la top-5. Una sola azzurra in classifica, la piemontese Anita Gulli, brava a conquistare con il pettorale numero 58 i primi punti in Coppa del mondo con il ventottesimo posto. Un vero peccato l'uscita di scena nella seconda manche di Irene Curtoni, sesta a metà gara, mentre non si ...