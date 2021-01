Roma | banda di quattro uomini minaccia e benda un corriere | poi la fuga con il furgoncino | è caccia ai ladri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 gennaio 2021) Paura per undi pacchi nella mattinata di ieri in via dell’Alabastro. Intorno alle 11, mentre unno classe ’76, stava facendo i suoi giri di lavoro per consegnare i pacchi è stato avvicinato dapersone con il viso travisato. La, armata, hato eto la vittima per poi scappare subito con iled il suo contenuto. Leggi anche:, armato di pistola entra in farmacia e…ruba due scatole di Viagra Il 44enne vittima dell’aggressione ha allertato subito le forze dell’ordine e sono intervenuti sul posto i Carabinieri della Compagnia Montesacro. Sul posto sono arrivati anche i medici del Santa Maria del Soccorso, del quale però l’uomo ha rifiutato le cure. Fortunatamente i Carabinieri ...