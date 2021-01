Perché la cyber security è un problema che ci riguarda tutti: “E l’Italia è molto indietro” (Di martedì 12 gennaio 2021) cyber security: un problema che ci riguarda tutti Nel dicembre del 2015 metà delle abitazioni nella regione di Ivano-Frankivsk in Ucraina è rimasta senza corrente elettrica: la causa fu il virus informatico Blackenergy, in grado di disconnettere alcune sottostazioni elettriche della rete. Gli autori dell’attacco sarebbero stati appartenenti all’APT29, uno dei bracci armati informatici del potentissimo servizio segreto militare russo Gru. Gli stessi avrebbero violato anche, nel dicembre 2020, negli Stati Uniti, il Dipartimento del Tesoro e del Commercio, l’Agenzia per la Sicurezza nucleare (che conserva i depositi di armi atomiche Usa) e il Dipartimento per l’Energia, oltre all’importante azienda di cyber security americana FireEye. La gravità di quanto accaduto è data ... Leggi su tpi (Di martedì 12 gennaio 2021): unche ciNel dicembre del 2015 metà delle abitazioni nella regione di Ivano-Frankivsk in Ucraina è rimasta senza corrente elettrica: la causa fu il virus informatico Blackenergy, in grado di disconnettere alcune sottostazioni elettriche della rete. Gli autori dell’attacco sarebbero stati appartenenti all’APT29, uno dei bracci armati informatici del potentissimo servizio segreto militare russo Gru. Gli stessi avrebbero violato anche, nel dicembre 2020, negli Stati Uniti, il Dipartimento del Tesoro e del Commercio, l’Agenzia per la Sicurezza nucleare (che conserva i depositi di armi atomiche Usa) e il Dipartimento per l’Energia, oltre all’importante azienda diamericana FireEye. La gravità di quanto accaduto è data ...

