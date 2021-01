Le 10 case e le 10 esperienze di Airbnb più amate dell'anno (e da prenotare per questo)

Leggi su vanityfair

(Di martedì 12 gennaio 2021) Non vediamo l’ora di tornare a viaggiare per riconnetterci con la natura, magari rifugiandoci in una casa tra le campagne, in mezzo ai boschi, a picco sul mare e, se ancora non possiamo pianificare la prossima partenza, tutti immaginiamo nei dettagli come sarà. Lo dice anche Airbnb che, in questi lunghi mesi di lockdown, ha identificato una nuova e accentuata tendenza a salvare le destinazioni preferite in una wishlist, chiamandola Wish List Wanderlust. Così, cercando tra le aspirazioni dei suoi utenti, ha stilato anzitutto una lista che riunisce dieci case tra le più desiderate in Italia.