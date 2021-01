La versione moderna della Polaroid SX-70 (Di martedì 12 gennaio 2021) Con un mercato in sofferenza per i costanti sviluppi per qualità e comodità d’uso degli obiettivi montati sugli smartphone, capita con sempre maggior frequenza di avvistare macchine fotografiche digitali ispirate a celebri modelli del passato. La InstantKon SF70 targata MiNT è l’ultima della serie e ricalca in buona parte le peculiarità della storica Polaroid SX-70 (prodotta tra il 1972 e il 1981), mantenendo la forma compatta (misura 16 x 12 x 6,4 centimetri), portatile e pieghevole ma aggiungendo parecchio altro. Come un flash incorporato, la possibilità di gestire la velocità dell’otturatore e del diaframma. Il cambio più netto è, quindi, il controllo manuale (c’è comunque la modalità totalmente automatica), che include anche la messa a fuoco tramite telemetro, mentre diversa è il tipo di pellicola, poiché invece ... Leggi su wired (Di martedì 12 gennaio 2021) Con un mercato in sofferenza per i costanti sviluppi per qualità e comodità d’uso degli obiettivi montati sugli smartphone, capita con sempre maggior frequenza di avvistare macchine fotografiche digitali ispirate a celebri modelli del passato. La InstantKon SF70 targata MiNT è l’ultimaserie e ricalca in buona parte le peculiaritàstoricaSX-70 (prodotta tra il 1972 e il 1981), mantenendo la forma compatta (misura 16 x 12 x 6,4 centimetri), portatile e pieghevole ma aggiungendo parecchio altro. Come un flash incorporato, la possibilità di gestire la velocità dell’otturatore e del diaframma. Il cambio più netto è, quindi, il controllo manuale (c’è comunque la modalità totalmente automatica), che include anche la messa a fuoco tramite telemetro, mentre diversa è il tipo di pellicola, poiché invece ...

Ispirata alla Polaroid SX-70, la InstantKon SF70 ne ricalca il design ma si gestisce manualmente e utilizza le pellicole Instax Square, incluse nel kit con un filtro a intensità neutro ...

Jeep Renegade 4xe: l'evoluzione del Suv compatto

Presentata ufficialmente al Salone di Ginevra nel 2014, Jeep Renegade è il primo veicolo Fca sviluppato in collaborazione da progettisti e ingegneri italiani e americani, nonché il primo nella storia ...

Ispirata alla Polaroid SX-70, la InstantKon SF70 ne ricalca il design ma si gestisce manualmente e utilizza le pellicole Instax Square, incluse nel kit con un filtro a intensità neutro ...