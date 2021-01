Juve-Sassuolo, Pistocchi: “Bonucci solo ammonito, l’anno scorso espulso Lucioni per fallo su Bentancur, l’unica differenza è la maglia” (Di martedì 12 gennaio 2021) Il giornalista parla del fallo di Bonucci su Caputo durante Juve-Sassuolo Maurizio Pistocchi parla del caso Bonucci-Caputo in Juve-Sassuolo, il difensore strattona l’attaccante neroverde lanciato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 12 gennaio 2021) Il giornalista parla deldisu Caputo duranteMaurizioparla del caso-Caputo in, il difensore strattona l’attaccante neroverde lanciato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

romeoagresti : La #Juve va avanti per #Scamacca, sul tavolo la formula: i bianconeri vorrebbero un prestito con diritto di riscatt… - ZZiliani : #JuventusSassuolo 3-1. Trama. Juve scherzata dal Sassuolo, #Pirlo umiliato da #DeZerbi. Fine. - juventusfc : Le più belle foto di #JuveSassuolo? ?? Qui ?? - yutomanga : RT @GoalItalia: Carnevali non ci sta: 'Bonucci era da rosso' ?? E frena su Scamacca alla Juve: 'Non lo daremo in prestito' ? - Marco77018284 : @andreatakeapill @GoalItalia Ma dai che te canti Juve storia di un grande amore quando andavi al Mapei Stadium assi… -