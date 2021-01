Inter Juventus: le condizioni di Chiesa e McKennie (Di martedì 12 gennaio 2021) Inter Juventus, Pirlo ci spera: ecco le novità per Chiesa e McKennie. Ultime notizie in vista del big match di domenica a San Siro Domenica sera, a San Siro, la Juventus affronterà l’Inter nel big match della 18ª giornata di Serie A. Sky Sport ha svelato alcune novità in vista della partita contro la squadra di Antonio Conte. Per quanto riguarda Federico Chiesa, filtrerebbe un certo ottimismo circa il suo recupero, con le sue condizioni che farebbero ben sperare. Weston McKennie, invece, verrà valutato di giorno in giorno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021), Pirlo ci spera: ecco le novità per. Ultime notizie in vista del big match di domenica a San Siro Domenica sera, a San Siro, laaffronterà l’nel big match della 18ª giornata di Serie A. Sky Sport ha svelato alcune novità in vista della partita contro la squadra di Antonio Conte. Per quanto riguarda Federico, filtrerebbe un certo ottimismo circa il suo recupero, con le sueche farebbero ben sperare. Weston, invece, verrà valutato di giorno in giorno. Leggi su Calcionews24.com

