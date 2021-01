Forte vento e mareggiate a Olbia e in Gallura, allerta della Protezione civile (Di martedì 12 gennaio 2021) (Visited 168 times, 168 visits today) Notizie Simili: Forte vento e mareggiate a Olbia e in Gallura:… Forti temporali in arrivo sulla Gallura: allerta… A Luogosanto la Festa Manna entra ... Leggi su galluraoggi (Di martedì 12 gennaio 2021) (Visited 168 times, 168 visits today) Notizie Simili:e in:… Forti temporali in arrivo sulla… A Luogosanto la Festa Manna entra ...

Peggiorano le condizioni meteo a Olbia e in Gallura dove per la giornata di domani è previsto forte vento e possibili mareggiate sulle coste.

Meteo Sardegna. Da stanotte e sino al pomeriggio di giovedì in arrivo vento e possibili mareggiate

La Sardegna sarà interessata da venti forti da nord-ovest, localmente di burrasca sulle coste nord occidentali e sud-occidentali, sulle bocche di bonifacio, sui rilievi orientali, sul golfo di Cagliar ...

Peggiorano le condizioni meteo a Olbia e in Gallura dove per la giornata di domani è previsto forte vento e possibili mareggiate sulle coste.La Sardegna sarà interessata da venti forti da nord-ovest, localmente di burrasca sulle coste nord occidentali e sud-occidentali, sulle bocche di bonifacio, sui rilievi orientali, sul golfo di Cagliar ...