Elena Sofia Ricci | il look che ammalia i fan | lo scatto ha conquistato il web

(Di martedì 12 gennaio 2021) Una recentissima foto postata su Instagram rivela uninedito per, chei fan: loconquista il web.nelle vesti di suor Angela (fonte immagine: Instagram)L’attrice, vincitrice nel corso della sua carriera di numerosi premi tra cui il David di Donatello, è attualmente alla ribalta nei panni della conosciutissima e molto amata dal pubblico italiano suor Angela. LEGGI ANCHE:parla di Valeria Fabrizi: le affettuose parole che hanno commosso tutto il web, uninedito come simbolo del cambiamento Migliaia di like ...

infoitcultura : Ascolti tv, 'Dio aiuta' Elena Sofia Ricci: il film sul Papa doppiato da Rai1 (ma l'intervista vola) - infoitcultura : Elena Sofia Ricci parla di Valeria Fabrizi: le affettuose parole che hanno commosso tutto il web - ohmypavlson : RT @nenalovesover: elena sofia ricci calpestami - 2911131 : Per voi Elena Sofia Ricci sarà sempre Lucia o Suor Angela? - artvseok : elena e sofia che mi fanno piangere -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Sofia

Una recentissima foto postata su Instagram rivela un look incredibile per Elena Sofia Ricci, fan ammaliati: lo scatto conquista il web ...Che Dio ci aiuti 6: Elena Sofia Ricci parla della collega Valeria Fabrizi. Fondamentale per il successo ottenuto è stato ovviamente il cast d’eccezione formato, per esempio, da Elena Sofia Ricci (Suor ...