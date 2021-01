Diletta Leotta fa uno shooting, ma i fan guardano lì: camicia cortissima – FOTO (Di martedì 12 gennaio 2021) Diletta Leotta fa uno shooting, ma i fan guardano lì: camicia cortissima come mostra la FOTO appena pubblicata dalla bellissima siciliana. Dopo le indiscrezioni relative ad un suo presunto flirt con Can Yaman, Diletta Leotta torna a deliziare i suoi tantissimi follower che al momento ammontano addirittura a 7,3 milioni. La bellissima conduttrice di DAZN, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 12 gennaio 2021)fa uno, ma i fanlì:come mostra laappena pubblicata dalla bellissima siciliana. Dopo le indiscrezioni relative ad un suo presunto flirt con Can Yaman,torna a deliziare i suoi tantissimi follower che al momento ammontano addirittura a 7,3 milioni. La bellissima conduttrice di DAZN, L'articolo proviene da Inews.it.

_Tl94_ : RT @VanityFairIt: #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? - 8antonio8989 : Ma questo flirt tra Diletta Leotta e Can Yaman sarà vero? Sarà falso? Sarah Ferguson? - VanityFairIt : #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? - Sara37335 : Diletta Leotta lasciaci sognare....... #No al finto gossip con #canyaman #CanYamanpersemprescapolo?? - leti1_d : RT @poicipenso7: In che senso Can FORSE è fidanzato con Diletta Leotta. ??????. #canyaman #CANYAMAN -