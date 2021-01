Covid, Imola: positivo viola la quarantena e va a rubare in un centro commerciale, denunciato (Di martedì 12 gennaio 2021) Non solo ha violato l'isolamento imposto per la sua positività al , ma lo ha fatto per andare a rubare. È successo a , nel Bolognese, dove i hanno denunciato un 31enne marocchino. L'addetto di un ... Leggi su leggo (Di martedì 12 gennaio 2021) Non solo hato l'isolamento imposto per la sua positività al , ma lo ha fatto per andare a. È successo a , nel Bolognese, dove i hannoun 31enne marocchino. L'addetto di un ...

LumsaNews : Formula1: inizio in ritardo per colpa del Covid. Confermate 23 gare di Michela Pagano - Noe_Urdangaray : RT @ilmessaggeroit: #Covid, #Imola: positivo viola la quarantena e va a rubare in un centro commerciale, denunciato - nonmipare : RT @ilmessaggeroit: #Covid, #Imola: positivo viola la quarantena e va a rubare in un centro commerciale, denunciato - ilmessaggeroit : #Covid, #Imola: positivo viola la quarantena e va a rubare in un centro commerciale, denunciato - GDS_it : #Formula1, il #Covid cambia il calendario 2021: si parte dal Bahrein, a Imola il 18 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Imola Covid, Imola: positivo viola la quarantena e va a rubare in un centro commerciale, denunciato Il Messaggero Mondiale 2021 di Formula 1 al via in Bahrain dal 26 al 28 marzo, il Gp di Imola il 18 aprile

Il numero di gare per il 2021 rimarrà 23, la stagione inizierà una settimana più tardi del previsto e terminerà una settimana dopo con il finale ad Abu Dhabi.

Mondiale 2021 di Formula 1 al via in Bahrain il 26-28 marzo

ROMA (ITALPRESS) – E’ ufficiale: il Mondiale 2021 di Formula 1 aprirà i battenti in Bahrain dal 26 al 28 marzo. A causa della pandemia di Covid-19, non sarà possibile iniziare la stagione a Melbourne, ...

Il numero di gare per il 2021 rimarrà 23, la stagione inizierà una settimana più tardi del previsto e terminerà una settimana dopo con il finale ad Abu Dhabi.ROMA (ITALPRESS) – E’ ufficiale: il Mondiale 2021 di Formula 1 aprirà i battenti in Bahrain dal 26 al 28 marzo. A causa della pandemia di Covid-19, non sarà possibile iniziare la stagione a Melbourne, ...