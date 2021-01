Covid: con le sale chiuse, The Space Cinema dona al volontariato locale le scorte dei multisala del circuito. (Di martedì 12 gennaio 2021) Da salerno a Rozzano , da Parma a Quartucciu (Cagliari), da Guidonia a Genova , sono alcune delle piazze al centro dell'attività di The Space Cinema tra le festività appena trascorse e l'inizio del ... Leggi su gazzettadisalerno (Di martedì 12 gennaio 2021) Darno a Rozzano , da Parma a Quartucciu (Cagliari), da Guidonia a Genova , sono alcune delle piazze al centro dell'attività di Thetra le festività appena trascorse e l'inizio del ...

Agenzia_Ansa : #Milano, occupato il liceo Manzoni. I genitori: 'Siamo d'accordo con questa azione'. Blitz degli studenti contro la… - GassmanGassmann : Covid, appello di Gassmann: «Portate sempre le mascherine quando siete con persone non di famiglia» ?????? - rubio_chef : Immensa come sempre #PatriziaCecconi. L’unica in Italia a dire le cose come stanno, l’unica capace di chiamare le c… - Homers_howl : RT @Agenzia_Ansa: #Milano, occupato il liceo Manzoni. I genitori: 'Siamo d'accordo con questa azione'. Blitz degli studenti contro la #Dad:… - ROSSIPA42950428 : RT @carlosibilia: Non sarebbe più credibile portare avanti un governo con chi decide di ritirare i ministri. Questo balletto delle poltrone… -