Corsini: 'Da Todt a Liberty Media, come la F1 è tornata a Imola' (Di martedì 12 gennaio 2021) Il neo presidente e Ceo di Formula 1, Stefano Domenicali, in visita alla Gazzetta lo scorso dicembre La proposta ufficiale e l'ok di Liberty Media " Quindi il momento della proposta ufficiale fatta a ... Leggi su gazzetta (Di martedì 12 gennaio 2021) Il neo presidente e Ceo di Formula 1, Stefano Domenicali, in visita alla Gazzetta lo scorso dicembre La proposta ufficiale e l'ok di" Quindi il momento della proposta ufficiale fatta a ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Corsini: “Da Todt a Liberty Media, come la F1 è tornata a Imola” - pastu_jami22 : L’assessore della Regione Emilia-Romagna, #AndreaCorsini, racconta l'accordo dell'@autodromoimola in @F1 nel 2021:… - ReirainRain : RT @Gazzetta_it: Corsini: “Da Todt a Liberty Media, come la F1 è tornata a Imola” - Gazzetta_it : Corsini: “Da Todt a Liberty Media, come la F1 è tornata a Imola” -

Ultime Notizie dalla rete : Corsini Todt Corsini: “Da Todt a Liberty Media, come la F1 è tornata a Imola” La Gazzetta dello Sport Formula 1 Imola 2021: ecco il piano per confermare il Gp in aprile

La trattativa per ospitare il Circus anche nel 2021 è entrata nella sua fase clou. Imola vuole la prima gara europea della stagione ...

La trattativa per ospitare il Circus anche nel 2021 è entrata nella sua fase clou. Imola vuole la prima gara europea della stagione ...