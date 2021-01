Conte: “Eriksen domani giocherà da play. Mi aspetto grandi risposte” (Di martedì 12 gennaio 2021) Vigilia di Coppa Italia per l’Inter che domani affronterà la Fiorentina al Franchi. Intervistato da Rai Sport, il tecnico dell’Inter, Conte, ha parlato della partita e di un nuovo ruolo per Eriksen. Queste le sue parole: “La Coppa Italia? E’ un trofeo importante che puntiamo a vincere, così come gli obiettivi di un club come l’Inter, sicuramente conta per noi tutti. Anche la Fiorentina avrà la stessa idea ed è una ottima squadra, anche se in campionato non sta esprimendo il suo reale valore, un ostacolo arduo che dobbiamo essere bravi a superare. Dopo questo penseremo al campionato dove affronteremo una delle squadre più forti”. Tocca ad Eriksen: “Ci sono momenti favorevoli e meno in stagione per un calciatore, bisogna avere carattere per uscirne alla grande: abbiamo avuto modo e tempo di lavorare nel nuovo ruolo, ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 12 gennaio 2021) Vigilia di Coppa Italia per l’Inter cheaffronterà la Fiorentina al Franchi. Intervistato da Rai Sport, il tecnico dell’Inter,, ha parlato della partita e di un nuovo ruolo per. Queste le sue parole: “La Coppa Italia? E’ un trofeo importante che puntiamo a vincere, così come gli obiettivi di un club come l’Inter, sicuramente conta per noi tutti. Anche la Fiorentina avrà la stessa idea ed è una ottima squadra, anche se in campionato non sta esprimendo il suo reale valore, un ostacolo arduo che dobbiamo essere bravi a superare. Dopo questo penseremo al campionato dove affronteremo una delle squadre più forti”. Tocca ad: “Ci sono momenti favorevoli e meno in stagione per un calciatore, bisogna avere carattere per uscirne alla grande: abbiamo avuto modo e tempo di lavorare nel nuovo ruolo, ...

