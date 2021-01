Cartabianca, Mauro Corona sogna il ritorno «quando bugie e falsità saranno spazzate via» (Di martedì 12 gennaio 2021) Mauro Corona, Bianca Berlinguer Mauro Corona non ci sarà. Nemmeno l’inizio del nuovo anno ha spezzato infatti l’ostracismo che tiene lontano lo scrittore da Rai3. L’alpinista pertanto non presenzierà all’odierna ripresa di Cartabianca, nonostante la volontà esplicita della padrona di casa, che nei giorni scorsi si era augurata su Instagram il ritorno del rupestre compare. E oggi, in tutta risposta, l’opinionista d’alta quota le ha ricambiato il favore. “Nel martedì della ripresa, auguro buon anno e lunga fortuna alla trasmissione Cartabianca nella figura della conduttrice Bianca Berlinguer. In attesa di tornare ai nostri ascoltatori quando bugie e falsità verranno spazzate via da chi dovrebbe ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 12 gennaio 2021), Bianca Berlinguernon ci sarà. Nemmeno l’inizio del nuovo anno ha spezzato infatti l’ostracismo che tiene lontano lo scrittore da Rai3. L’alpinista pertanto non presenzierà all’odierna ripresa di, nonostante la volontà esplicita della padrona di casa, che nei giorni scorsi si era augurata su Instagram ildel rupestre compare. E oggi, in tutta risposta, l’opinionista d’alta quota le ha ricambiato il favore. “Nel martedì della ripresa, auguro buon anno e lunga fortuna alla trasmissionenella figura della conduttrice Bianca Berlinguer. In attesa di tornare ai nostri ascoltatoriverrannovia da chi dovrebbe ...

