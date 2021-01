«Being the Ricardos»: Nicole Kidman e Javier Bardem per la prima volta insieme (Di martedì 12 gennaio 2021) Finora non avevano mai lavorato insieme ma, adesso, sono pronti a unire le forze per dare vita a una delle coppie più chiacchierate della Hollywood degli anni Cinquanta, quella formata da Lucille Ball e Desi Arnaz, moglie e marito fondatori della società di produzione Desilu Productions e protagonisti della famosa sitcom Lucy ed io, grande successo della Cbs, vincitrice di cinque Emmy Awards. Loro sono Nicole Kidman e Javier Bardem, ormai ai nastri di partenza del nuovo progetto firmato dallo sceneggiatore e regista premio Oscar Aaron Sorkin per Amazon: si chiama Being the Ricardos e cercherà di portarci dietro le quinte non solo dello show più famoso di Lucille e Desi, ma anche della loro vita lontana dai riflettori. https://twitter.com/DEADLINE/status/1348740114663362560 Leggi su vanityfair (Di martedì 12 gennaio 2021) Finora non avevano mai lavorato insieme ma, adesso, sono pronti a unire le forze per dare vita a una delle coppie più chiacchierate della Hollywood degli anni Cinquanta, quella formata da Lucille Ball e Desi Arnaz, moglie e marito fondatori della società di produzione Desilu Productions e protagonisti della famosa sitcom Lucy ed io, grande successo della Cbs, vincitrice di cinque Emmy Awards. Loro sono Nicole Kidman e Javier Bardem, ormai ai nastri di partenza del nuovo progetto firmato dallo sceneggiatore e regista premio Oscar Aaron Sorkin per Amazon: si chiama Being the Ricardos e cercherà di portarci dietro le quinte non solo dello show più famoso di Lucille e Desi, ma anche della loro vita lontana dai riflettori. https://twitter.com/DEADLINE/status/1348740114663362560

