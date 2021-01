Xbox Series X/S stanno per ottenere un nuovo controller 'Pulse Red' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Con il lancio di Xbox Series X/S a novembre sono arrivati anche tre controller con diverse colorazioni: Carbon Black, Robot White e Shock Blue. Ora al gruppo se ne aggiunge un quarto di colore rosso/bianco e chiamato Pulse Red. Con un topcase rosso fuoco e vivace e un backcase bianco nitido, il nuovo controller Pulse Red offre la stessa energia e il colore altrettanto sorprendente dello Shock Blue. I grilletti neri opachi e il D-pad ibrido riducono lo scivolamento delle dita offrendo un maggiore controllo. Inoltre il Dynamic Latency Input fornisce un'esperienza di gioco più reattiva e un'azione quasi istantanea. I pulsanti del controller, incluso il nuovo pulsante Condividi, possono essere mappati in modo personalizzato a seconda delle ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 gennaio 2021) Con il lancio diX/S a novembre sono arrivati anche trecon diverse colorazioni: Carbon Black, Robot White e Shock Blue. Ora al gruppo se ne aggiunge un quarto di colore rosso/bianco e chiamatoRed. Con un topcase rosso fuoco e vivace e un backcase bianco nitido, ilRed offre la stessa energia e il colore altrettanto sorprendente dello Shock Blue. I grilletti neri opachi e il D-pad ibrido riducono lo scivolamento delle dita offrendo un maggiore controllo. Inoltre il Dynamic Latency Input fornisce un'esperienza di gioco più reattiva e un'azione quasi istantanea. I pulsanti del, incluso ilpulsante Condividi, possono essere mappati in modo personalizzato a seconda delle ...

