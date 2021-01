Un Posto al Sole puntata di martedì 12 gennaio 2021, la verità sulla morte di Tommaso Sartori (Di lunedì 11 gennaio 2021) La morte di Tommaso Sartori è stata una sorta di fulmine a ciel sereno. Il mistero si infittisce sempre di più, ma, finalmente, durante la puntata di Un Posto al Sole di martedì 12 gennaio 2021, Leonardo Arena farà una rivelazione importante che potrebbe comportare un importante cambiamento, soprattutto da chi meno ci si possa aspettare. Cerchiamo di fare luce e capir di chi stiamo parlando. Anticipazioni Un Posto al Sole, la rivelazione di Leonardo La puntata di Un Posto al Sole di martedì 12 gennaio 2021, avrà inizio con Raffaele e il figlio Diego che proseguiranno a discutere in merito ai differenti ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ladiè stata una sorta di fulmine a ciel sereno. Il mistero si infittisce sempre di più, ma, finalmente, durante ladi Unaldi12, Leonardo Arena farà una rivelazione importante che potrebbe comportare un importante cambiamento, soprattutto da chi meno ci si possa aspettare. Cerchiamo di fare luce e capir di chi stiamo parlando. Anticipazioni Unal, la rivelazione di Leonardo Ladi Unaldi12, avrà inizio con Raffaele e il figlio Diego che proseguiranno a discutere in merito ai differenti ...

