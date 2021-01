“Trump ha lasciato l’incarico” sul sito del dipartimento di Stato Usa | ma è attacco hacker

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 gennaio 2021) “Donald J.ha terminato il mandato l’11-01-2021 alle 19.22:18”. E’ apparso questo inequivocabile messaggio suldeldiUsa, comparendo in una pagina vuota della biografia del presidente e tycoon. Stesso messaggio anche sulla biografia del vice Mike Pence. Secondo quanto risulta da fonti autorevoli, dietro a queste modifiche ci sarebbe un, o comunque l’intervento di un dipendente arrabbiato per quanto successo negli ultimi giorni negli Stati Uniti., dunque, non si è dimesso e non intende farlo. SportFace.