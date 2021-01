Sci alpino | Wengen cancellata | si gareggia a Kitzbuehel questo week-end

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 gennaio 2021) La FIS aveva già pronto il “Piano B” e, pochi minuti dopo la cancellazione delle gare di, ha già comunicato il nuovo programma della Coppa del Mondo di sci: già nel prossimo fine settimana si gareggerà a, in modo da recuperare lo slalom e disputare anche quello che era in programma la domenica seguente. Varia infine anche il programma previsto per quello che ora diventa il secondoend a: verrà recuperata una delle due discese in programma a, che in pratica prenderà il posto dello slalom speciale, anticipato di una settimana. Non calendarizzata ancora l’altra discesa saltata a. Ricapitolando, sabato 16 e domenica 17 si terranno due slalom, mentre la settimana successiva, dopo le tre prove cronometrate della discesa, ...