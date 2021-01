Ridateci la scuola: le lettere dei ragazzi che non possono rientrare in classe (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non si può nemmeno definire una riapertura a macchia di leopardo. Sono appena tre le regioni in cui riaprono, in presenza, le scuole superiori. Si va in classe, solo al 50%, in Valle d’Aosta, Toscana e Abruzzo. Il 7 gennaio era partito l’Alto Adige. Per le altre regioni la data è da stabilire. Anche se ci sono date, non sembra possibile stabilire quando davvero la scuola non sarà più solo didattica a distanza. Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non si può nemmeno definire una riapertura a macchia di leopardo. Sono appena tre le regioni in cui riaprono, in presenza, le scuole superiori. Si va in classe, solo al 50%, in Valle d’Aosta, Toscana e Abruzzo. Il 7 gennaio era partito l’Alto Adige. Per le altre regioni la data è da stabilire. Anche se ci sono date, non sembra possibile stabilire quando davvero la scuola non sarà più solo didattica a distanza.

Ultime Notizie dalla rete : Ridateci scuola Ridateci la scuola: le lettere dei ragazzi che non possono rientrare in classe Vanity Fair.it Parlamentari siciliani del M5S: "Tenere le scuole chiuse danno che giovani pagheranno per anni"

“Dopo notevoli investimenti pubblici e interventi volti a coniugare presenza in classe e sicurezza sanitaria messi in campo dal governo, la Regione Siciliana ha deciso di tenere chiusi i cancelli dell ...

Modena Scuola nel caos, 300 in piazza «Siamo delusi Basta aspettare»

MODENA “Bonaccini ridacci la scuola!”, recitava uno dei cartelli sorretti dagli oltre 300, tra genitori, insegnanti e studenti scesi in piazza Grande ieri pomeriggio a Modena alla manifestazione indet ...

