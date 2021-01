Ricoveri, la curva torna a salire Crescono anche i dati bergamaschi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Se sia un piccolo rimbalzo momentaneo o invece l’inizio di una nuova mareggiata, lo diranno le prossime settimane. anche la curva dei Ricoveri ha comunque ripreso quota, pur con ordini di grandezza differenti tra Bergamo e la Lombardia nel complesso. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Se sia un piccolo rimbalzo momentaneo o invece l’inizio di una nuova mareggiata, lo diranno le prossime settimane.ladeiha comunque ripreso quota, pur con ordini di grandezza differenti tra Bergamo e la Lombardia nel complesso.

TgrRaiFVG : In FVG ospedali in difficoltà per i ricoveri, in arrivo nuovi posti letto. Per rispondere all'aumento dei ricoverat… - Karen__Green_ : RT @TgrRaiFVG: Nuovo picco di ricoverati per #Covid_19 in #FVG. Allo studio ipotesi di riduzione di attività non urgenti per recuperare per… - pierdieter : RT @TgrRaiFVG: Nuovo picco di ricoverati per #Covid_19 in #FVG. Allo studio ipotesi di riduzione di attività non urgenti per recuperare per… - TgrRaiFVG : Nuovo picco di ricoverati per #Covid_19 in #FVG. Allo studio ipotesi di riduzione di attività non urgenti per recup… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: #Covid19, in #Italia cresce la curva dei positivi, in aumento anche i ricoveri e le terapie intensive. Sul fronte vaccino, già… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricoveri curva Covid: discesa curva ricoveri si è arrestata, Ansaldi: Rt a 1 Agenzia ANSA Si teme l’effetto Natale, epidemia in risalita. 483 morti e tasso positivi 11,6%.

In risalita e con parametri che segnalano un peggioramento generale - a partire dall'indice di trasmissibilità Rt a 1,03 - l'epidemia da Covid-19 in Italia non mostra per il momento segni di frenata, ...

Il Covid ritarda il ritorno a scuola in Europa

Il Regno Unito ha chiuso primarie e secondarie e ha annullato la maggior parte degli esami. Il governo olandese prevede di posticipare oltre il 18 gennaio la riapertura e in Germania il rinvio è almen ...

In risalita e con parametri che segnalano un peggioramento generale - a partire dall'indice di trasmissibilità Rt a 1,03 - l'epidemia da Covid-19 in Italia non mostra per il momento segni di frenata, ...Il Regno Unito ha chiuso primarie e secondarie e ha annullato la maggior parte degli esami. Il governo olandese prevede di posticipare oltre il 18 gennaio la riapertura e in Germania il rinvio è almen ...