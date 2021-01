Renzi: se Conte e Casalino vogliono la conta in aula spero abbiano fatto bene i conti (Di lunedì 11 gennaio 2021) Matteo Salvini ha scaricato i grillini. Matteo Renzi li ha rimessi clamorosamente in sella. Ma ora tocca al Matteo toscano provare a scaricare i pentastellati. Ci riuscirà? Sembra di essere tornati indietro nel tempo. “Io non ho mai chiesto la conta in aula, Conte ha detto ‘ci vedremo in aula’, non siamo noi a cercare la conta” afferma il leader di Italia Viva. Il senatore toscano dichiara: “Noi chiediamo più vaccini, più soldi a cultura e teatro, ai giovani. Su questi temi è possibile essere accusati come irresponsabili? Sui post danno tutti ragione a noi ma io voglio vederlo nei documenti, quando ci daranno documenti lo saprò dire”. Lo ha detto Matteo Renzi a Rtl 102.5. Renzi ha aggiunto che “se ora Conte e ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 11 gennaio 2021) Matteo Salvini ha scaricato i grillini. Matteoli ha rimessi clamorosamente in sella. Ma ora tocca al Matteo toscano provare a scaricare i pentastellati. Ci riuscirà? Sembra di essere tornati indietro nel tempo. “Io non ho mai chiesto lainha detto ‘ci vedremo in’, non siamo noi a cercare la” afferma il leader di Italia Viva. Il senatore toscano dichiara: “Noi chiediamo più vaccini, più soldi a cultura e teatro, ai giovani. Su questi temi è possibile essere accusati come irresponsabili? Sui post danno tutti ragione a noi ma io voglio vederlo nei documenti, quando ci daranno documenti lo saprò dire”. Lo ha detto Matteoa Rtl 102.5.ha aggiunto che “se orae ...

