In Italia viene avvelenato un cane ogni 16 minuti (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alessandro Nunziati . A rivelarlo è stata l'Associazione Italiana difesa animali e ambiente-Italiambiente (Aidaa). Nel 2020 sono stati quasi 33mila gli esemplari avvelenati e il 5% di questi ha perso la vita in seguito all'ingestione del veleno. I cani avvelenati nel nostro Paese sono per l'80% randagi, mentre il restante 20% è rappresentato da animali di proprietà. La maglia nera, per quanto riguarda i randagi avvelenati, appartiene alla Sicilia. A seguire, in questa classifica poco lusinghiera, ci sarebbero Sardegna, Calabria, Puglia, Lazio e Toscana Nel Lazio e in Toscana, in particolare, gli avvelenamenti di massa riguarderebbero specialmente i cani inselvatichiti e gli ibridi di lupo. Per quanto riguarda, invece, i cani di proprietà, nel 2020, è il Piemonte ad aver fatto registrare il maggior numero di casi di avvelenamento.

Scopriamo insieme la triste storia dell'omicidio della studentessa inglese: chi era Meredith Kercher, come è morta, movente e colpevole ...

Renzi, il giallo della Difesa e l'idea di un futuro alla Nato

Cos'hanno in comune l'italiano Matteo Renzi e il norvegese Jens Stoltenberg? Entrambi sono stati leader in patria del principale partito di sinistra, entrambi sono stati capi del governo, entrambi son ...

Scopriamo insieme la triste storia dell'omicidio della studentessa inglese: chi era Meredith Kercher, come è morta, movente e colpevole ...Cos'hanno in comune l'italiano Matteo Renzi e il norvegese Jens Stoltenberg? Entrambi sono stati leader in patria del principale partito di sinistra, entrambi sono stati capi del governo, entrambi son ...