I tre problemi aperti dal ban di Trump su Twitter e Facebook (Di lunedì 11 gennaio 2021) A seguito dei drammatici accadimenti di Capitol Hill, Twitter e Facebook hanno bloccato gli account di Donald Trump nel timore di ulteriori incitamenti alla violenza suscitando molteplici reazioni. Ma qualè il ruolo – e quali sono i limiti – dei social network nelle dinamiche politiche e sociali. L'analisi di Mario Caligiuri (7 gennaio), sulle violenze conseguenti alle esternazioni diffuse via Web dal presidente Trump, induce a una riflessione sulla relazione tra social network e organi di governo. Ideati quali piattaforme digitali per favorire la comunicazione in nome della libertà di espressione, essi rappresentano uno strumento rapido ed economico per condividere, con milioni di utenti, slogan sociali e idee politiche con toni spesso "emozionali". I fatti di Washington hanno mostrato come tali strumenti possano ...

