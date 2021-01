Grecia, altro che lockdown: caldo record e tutti in spiaggia. Nel segno di Alcione (Video) (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen – altro che neve e freddo polare. In Grecia è già tornata l’estate e le spiagge sono affollate di persone. Un’ondata di caldo anomalo ha infatti investito l’intero territorio della Repubblica Ellenica, con temperature che hanno superato di gran lunga i 20 gradi. In alcune zone del Paese sono stati registrati addirittura quasi 30 gradi a mezzogiorno, ad esempio nel sud dell’isola di Creta. Nella capitale Atene il termometro ieri segnava 22 gradi e in tanti hanno colto l’occasione per trascorrere una serena giornata di mare, in barba alle restrizioni anti-coronavirus. Da inizio novembre in Grecia vige infatti un semi-lockdown, con misure restrittive non dissimili a quelle in vigore in Italia. A breve dovrebbero riaprire soltanto asili, scuole dell’infanzia ed elementari. Mentre resteranno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen –che neve e freddo polare. Inè già tornata l’estate e le spiagge sono affollate di persone. Un’ondata dianomalo ha infatti investito l’intero territorio della Repubblica Ellenica, con temperature che hanno superato di gran lunga i 20 gradi. In alcune zone del Paese sono stati registrati addirittura quasi 30 gradi a mezzogiorno, ad esempio nel sud dell’isola di Creta. Nella capitale Atene il termometro ieri segnava 22 gradi e in tanti hanno colto l’occasione per trascorrere una serena giornata di mare, in barba alle restrizioni anti-coronavirus. Da inizio novembre invige infatti un semi-, con misure restrittive non dissimili a quelle in vigore in Italia. A breve dovrebbero riaprire soltanto asili, scuole dell’infanzia ed elementari. Mentre resteranno ...

