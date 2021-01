Ghirelli alla Camera: “L’apprendistato è un passaggio chiave per riformare il calcio” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Francesco Ghirelli, presidente di Lega Pro, ha parlato così nell’audizione davanti alle Commissioni riunite Cultura e Lavoro della Camera sul decreto legislativo di riordino e riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo: “Se si vuole riformare il calcio, L’apprendistato è un passaggio chiave per cambiare la cultura del sistema rispetto alla complementarietà inscindibile tra attività sportiva e formazione scolastica.Il calcio di territorio ha una responsabilità sociale e culturale, non basta formare gli atleti sul campo, dobbiamo dotarli di strumenti di conoscenza con i quali crescere e costruire una valida alternativa soprattutto quando la carriera calcistica volge al termine, per questo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 gennaio 2021) Francesco, presidente di Lega Pro, ha parlato così nell’audizione davanti alle Commissioni riunite Cultura e Lavoro dellasul decreto legislativo di riordino e riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo: “Se si vuoleilè unper cambiare la cultura del sistema rispettocomplementarietà inscindibile tra attività sportiva e formazione scolastica.Ildi territorio ha una responsabilità sociale e culturale, non basta formare gli atleti sul campo, dobbiamo dotarli di strumenti di conoscenza con i quali crescere e costruire una valida alternativa soprattutto quando la carriera calcistica volge al termine, per questo ...

