Elisabetta Gregoraci: "Pretelli e Salemi? Mi auguro sia vero"/ Torna al GF Vip e... (Di lunedì 11 gennaio 2021) Elisabetta Gregoraci Torna ancora una volta nella Casa del Grande Fratello Vip per un confronto con Pierpaolo Pretelli Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 11 gennaio 2021)ancora una volta nella Casa del Grande Fratello Vip per un confronto con Pierpaolo

SharkMan248 : Al televoto ci sta il mondo e abbiamo fatto 1 ora a parlare del nulla targato Elisabetta Gregoraci. #GFVIP - anitram39126789 : RT @peularis: Che villain Elisabetta Gregoraci, scusami per averti sottovalutata, mi manchi da morire #TZVip - jasmine42855574 : RT @oocgfvip5: Elisabetta Gregoraci: “quanto tu vai a scuola, e io passo il compito in classe alla mia amica dico copia però non tutto per… - __Bread_____ : RT @alichiuse: Non so come dirlo in modo carino, comunque il problema dei Prelemi non è certo Elisabetta Gregoraci, perché il primo che ci… - barcheavela : Ma quant'è ridicola Elisabetta Gregoraci che per un gioco mette in mezzo gli avvocati? Ma io dico, vai a darli in… -