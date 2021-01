Covid, nelle ultime 24 ore altri 12.532 contagi e 448 decessi. Indice di positività al 13,7% (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sostanzialmente stabile nel Paese la situazione relativa al coronavirus con, nella media nazionale, 91.656 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, per un Indice di positività registrato al 13,7%, in funzione dei 12.532 nuovi contagi individuati. Come illustra inoltre il bollettino quotidiano del ministero della Salute, in Italia gli attualmente positivi (ma non ‘malati’), sono 575.979. Colpo di scena per quanto riguarda le Regioni maggiormente colpite dai nuovi casi, con l’Emilia Romagna che, con 1.942 nuovi casi registrati, oggi supera il Veneto (1.715), seguito da Sicilia (1.587), Lombardia (1.488), Lazio (1.254) e Campania (1.021). Purtroppo si apprestano a toccare le 80mila unità il numero delle vittime da coronavirus nel Paese (79.203 per la precisione), a fronte degli altri 448 ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sostanzialmente stabile nel Paese la situazione relativa al coronavirus con, nella media nazionale, 91.656 tamponi effettuati24 ore, per undiregistrato al 13,7%, in funzione dei 12.532 nuoviindividuati. Come illustra inoltre il bollettino quotidiano del ministero della Salute, in Italia gli attualmente positivi (ma non ‘malati’), sono 575.979. Colpo di scena per quanto riguarda le Regioni maggiormente colpite dai nuovi casi, con l’Emilia Romagna che, con 1.942 nuovi casi registrati, oggi supera il Veneto (1.715), seguito da Sicilia (1.587), Lombardia (1.488), Lazio (1.254) e Campania (1.021). Purtroppo si apprestano a toccare le 80mila unità il numero delle vittime da coronavirus nel Paese (79.203 per la precisione), a fronte degli448 ...

matteosalvinimi : A Milano lavoratori edili si trasformano in supereroi nelle giornate di riposo per regalare un sorriso ai bimbi ric… - Corriere : In Cina 103 nuovi casi nelle ultime 24 ore: il dato più alto da 5 mesi - fattoquotidiano : Lombardia, dopo i ritardi nelle vaccinazioni Covid anche il centrodestra contro Gallera: “Presto fuori dalla giunta” - lavocediasti : Situazione Covid sotto controllo nelle carceri piemontesi. Pochi i tamponi realizzati ad Asti - italiaserait : Covid, nelle ultime 24 ore altri 12.532 contagi e 448 decessi. Indice di positività al 13,7% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nelle Coronavirus oggi: bollettino contagi covid 11 gennaio. Dati delle Marche il Resto del Carlino Covid: 12.532 positivi, 448 vittime

Sono 12.532 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 448. Ieri i positivi erano stati 18.627, i morti 361. Nel ...

COVID 19- Dosi di vaccino arrivate da Chieti: Polizia pronta a collaborare con Asrem

CAMPOBASSO – Anche in provincia di Campobasso continua l’impegno delle forze di polizia nell’ambito della campagna di profilassi vaccinale anticovid, per la quale, in particolare, viene costantemente ...

Sono 12.532 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 448. Ieri i positivi erano stati 18.627, i morti 361. Nel ...CAMPOBASSO – Anche in provincia di Campobasso continua l’impegno delle forze di polizia nell’ambito della campagna di profilassi vaccinale anticovid, per la quale, in particolare, viene costantemente ...