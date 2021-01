Coppia intossicata dal camino difettoso | intervento in camera iperbarica

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Lunedì mattina all’Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza per due pazienti, unadi 65enni, vittime di intossicazione da monossido di carbonio. L’ incidente è avvenuto a Bergamo, in via Maironi da Ponte. La causa dell’intossicazione pare sia da attribuire al cattivo funzionamento dele della caldaia nella sala da pranzo e in cucina. I pazienti sono stati inviati all’ASST Bergamo Est di Seriate. L’arrivo dei pazienti inin Habilita è avvenuto alle ore 05.15. L’inizio del trattamento è avvenuto pochi minuti più tardi e si è concluso alle 7. Una volta concluso il trattamento i pazienti sono stati riportati in ambulanza in ospedale. L'articolo BergamoNews.