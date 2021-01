Verona – Crotone 2-1, Kalinic e Di Marco portano Juric al 9° posto (Di domenica 10 gennaio 2021) Nella XVII giornata di Serie A il Verona ospita il Crotone al Bentegodi, i padroni di casa vogliono ritornare a vincere dopo il pareggio maturato a Torino mentre i calabresi devono assolutamente conquistare i tre punti se vogliono sperare nella salvezza. Juric conferma il 3-4-2-1 con la coppia Barak-Zaccagni alle spalle di Kalinic mentre Stroppa sostituisce l’infortunato Marrone con Djidji. Cronaca di Verona – Crotone, primo tempo I padroni di casa si riversano subito nella metà campo avversaria soprattutto con le sortite offensive di Zaccagni e Di Marco e al 16? si portano in vantaggio grazie al tiro preciso di Kalinic che batte Cordaz su invito di Barak. I calabresi provano a reagire ma non riescono a mantenere il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 10 gennaio 2021) Nella XVII giornata di Serie A ilospita ilal Bentegodi, i padroni di casa vogliono ritornare a vincere dopo il pareggio maturato a Torino mentre i calabresi devono assolutamente conquistare i tre punti se vogliono sperare nella salvezza.conferma il 3-4-2-1 con la coppia Barak-Zaccagni alle spalle dimentre Stroppa sostituisce l’infortunato Marrone con Djidji. Cronaca di, primo tempo I padroni di casa si riversano subito nella metà campo avversaria soprattutto con le sortite offensive di Zaccagni e Die al 16? siin vantaggio grazie al tiro preciso diche batte Cordaz su invito di Barak. I calabresi provano a reagire ma non riescono a mantenere il ...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Verona 2-1 Crotone Parma 0-2 Lazio Udinese 1-2 Napoli - SkySport : VERONA-CROTONE 2-1 Risultato finale ? ? #Kalinic (16') ? #Dimarco (25') ? #Messias (55') ? ?… - Inter_en : ?? | A GREAT EIGHT! ? Torino ? Sassuolo ? Bologna ? Cagliari ? Napoli ? Spezia ? Verona ? Crotone How are we all f… - sportli26181512 : Crotone, Stroppa chiede mercato: 'La squadra va rinforzata': Crotone, Stroppa chiede mercato: 'La squadra va rinfor… - ilcirotano : Calcio Serie A: Verona vs Crotone 2-1 - -