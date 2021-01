Università: istituiti 5 premi in memoria di Giulio Regeni (Di domenica 10 gennaio 2021) Il ministero dell’Università istituisce cinque premi in memoria di Giulio Regeni: il 15 gennaio, giorno in cui avrebbe compiuto 33 anni, verrà lanciato il primo bando Il ministero dell’Università e della Ricerca ha istituito cinque premi annuali intitolati alla memoria di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto mentre svolgeva attività di ricerca per il… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 10 gennaio 2021) Il ministero dell’istituisce cinqueindi: il 15 gennaio, giorno in cui avrebbe compiuto 33 anni, verrà lanciato il primo bando Il ministero dell’e della Ricerca ha istituito cinqueannuali intitolati alladi, il ricercatore italiano ucciso in Egitto mentre svolgeva attività di ricerca per il… L'articolo Corriere Nazionale.

Sanson538 : RT @ANSA_Legalita: Università: 5 premi annuali in memoria di Giulio Regeni. Istituiti dal ministero dell'Università |#ANSA - mariaframpa : RT @ANSA_Legalita: Università: 5 premi annuali in memoria di Giulio Regeni. Istituiti dal ministero dell'Università |#ANSA - simonettapiero2 : RT @ANSA_Legalita: Università: 5 premi annuali in memoria di Giulio Regeni. Istituiti dal ministero dell'Università |#ANSA - extraterra62 : RT @ANSA_Legalita: Università: 5 premi annuali in memoria di Giulio Regeni. Istituiti dal ministero dell'Università |#ANSA - RLepre : RT @ANSA_Legalita: Università: 5 premi annuali in memoria di Giulio Regeni. Istituiti dal ministero dell'Università |#ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Università istituiti Finanziato il progetto Hybrid Sustainable WorldsNUOVE FRONTIERE PER IL BENESSERE ABITATIVO Fortune Italia