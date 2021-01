Ultime Notizie Roma del 10-01-2021 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 gennaio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio dopo l’abbassamento della soglia di RT il governo sta pensando di introdurre un’ulteriore stretta se l’incidenza settimanale dei casi è superiore a 250 ogni 100.000 abitanti e scatterà in automatico la zona rossa la Panda mia non si ferma il governo si prepara a porre nuovi limiti per fermare i contagi lunedì mattina boccia incontrerà le regioni lanci e per discutere le nuove misure da inserire nel nuovo dpcm che entrerà in vigore il 16 gennaio Intanto 19.900 i nuovi casi di covid E registrati in Italia nelle24 ore guariti o dimessi sono 17 mila i deceduti sono 483 effettuati oltre 172 mila tamponi in lieve calo il tasso dialle 11:06 per 100 meno 9 % l’allarme degli esperti le misure stoppengo non aiutano non c’è l’effetto sperato Intanto con 580 mila ...