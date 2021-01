Simpson avevano predetto le rivolte al Campidoglio nel 1996

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 10 gennaio 2021) Isono noti per le loro “previsioni del futuro”. Non sono poche, infatti, le puntate del famoso cartone nel quale sono rappresentate scene che si vedono ora anche nella realtà. Anche una puntata delavevalealdi Washington DC. Ilea Capitol Hill? Non sono poche le occasioni in cui isono stati in grado di “predire” in qualche modo un avvenimento che avrebbe avuto luogo in una realtà futura. Alcuni fan hanno persino sostenuto chr la serie abbiala pandemia di coronavirus in un episodio del 1993. Sembra che il famoso cartone animato abbia indovinato di nuovo. Infatti, giorni dopo le ...