Serie A, Fiorentina-Cagliari 1-0: Vlahovic regala i tre punti ai viola. La classifica aggiornata (Di domenica 10 gennaio 2021) Fiorentina-Cagliari termina con il risultato finale di 1-o.L'incontro valido per la 17^ giornata di Serie A ha visto vincere la squadra guidata da Cesare Prandelli. Dopo un primo tempo poco piacevole, caratterizzato solo dal rigore parato da Dragowski calciato da Joao Pedro, nella ripresa il match si accende. La lotta tra le due compagini vede vittoriosi i padroni di casa con la rete messa a segno da Dusan Vlahovic al minuto 72, su assist di Callejon. La zampata vincente dell'attaccante viola vale i tre punti nella gara contro i sardi.

La Fiorentina torna finalmente a vincere e si stacca dall’orlo del baratro della zona retrocessione Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

