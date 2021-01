Sarà l'intelligenza artificiale a mettere in fila chi si prenota per la vaccinazione anti Covid/ Tamponi giornalieri e contagiati (Di domenica 10 gennaio 2021) FERMO - Sarà l'intelligenza artificiale a decidere chi si vaccinerà prima e chi dopo contro il Covid . Un dispositivo che, leggendo le cartelle cliniche dei pazienti, stabilirà le priorità, indicando ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 10 gennaio 2021) FERMO -l'a decidere chi si vaccinerà prima e chi dopo contro il. Un dispositivo che, leggendo le cartelle cliniche dei pazienti, stabilirà le priorità, indicando ...

misp4ro : copiare secondo me è e sarà sempre sintomo di intelligenza, preferisco diecimila volte una persona che sa aggirare… - angelopaoletti3 : Non è l'unico, nè sarà l'ultimo a cui la vita ha dato prove da affrontare presto. Ma dato che l'intelligenza non gl… - cybersec_feeds : RT @paolocosso: La sicurezza IT ha bisogno di intelligenza: l’AI sarà adottata dal 70% delle imprese in un anno #smart #informati #telcoblo… - fseviareggio : RT @CinziaBancone: Grazie per tutti i vostri utili commenti. Giovedì, l'ospite della diretta Facebook delle 13.00 sarà Domenico Iannacone p… - Virgini05363030 : @candemet8992 Sono d'accordo. Non sarà un nuovo Fiorello perché sarà molto ma molto meglio, proprio per la cultura… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarà intelligenza Scala, il luminoso «Concerto di Natale» sarà trasmesso in tv Corriere della Sera