QUESTA SARA’ LA SETTIMANA CHE PASSERA’ ALLA STORIA ! INSURRECTION ACT E ARRESTI DI MASSA IL TEMPO E’ GIUNTO SECONDO IL GOP

Leggi su databaseitalia

(Di domenica 10 gennaio 2021) L’8 Gennaio il New York Republican State Committee affiliato al Partito Repubblicano (GOP) diffonde sul suo sito una lettera anonima sui fatti accaduti questi giorni e quello che sta per accadere (https://nyegop.org/2021/01/08/a-letter-from-the-chairman/?v=7516fd43adaa&fbclid=IwAR08sGGoKPD 0C-tQmtnzUXicVC -dikOmPDjyoBE1uTtmMw944i019hyr8 ) Riassumiamo brevemente di seguito :“Aggiornamento: alcuni hanno chiesto perché non ho firmato con il mio nome in questo post. La risposta è semplice: il pubblico previsto era la nostra appartenenza e tutti mi conoscono.Mentre vi scrivo oggi, non ho dubbi chelettera troverà molti di voi schiacciati dal peso della disperazione o forse persi in un labirinto di confusione. È mia speranza che quando finirai di leggerelettera sarai in grado di unirti con sicurezza a milioni di altri che sostengono ...