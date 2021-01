Processo Gregoretti | Toninelli contro Salvini | La scelta di far sbarcare i migranti è esclusiva competenza del ministro dell' Interno

emiliofederico1 : RT @PCirinoPomicino: Toninelli fa sempre ridere. A Catania al processo accusa Salvini x nave Gregoretti dicendo che ieri faceva il duro e o… - paolorm2012 : RT @PCirinoPomicino: Toninelli fa sempre ridere. A Catania al processo accusa Salvini x nave Gregoretti dicendo che ieri faceva il duro e o… - alessan73834200 : @DaniloToninelli Toninelli sei imbarazzante pure tu ma ti ho trattato dicendo imbarazzante quando al processo Grego… - rinaldodinino : @RaiNews che strana giustizia abbiamo in ITALIA: per il caso GREGORETTI il PM ha chiesto l'archiviazione, mentre p… - LucianaPoli5 : @AndreaFileccia6 @gpellikan74 @matteosalvinimi I giudici hanno chiesto l'archiviazione. -

Ultime Notizie dalla rete : Processo Gregoretti

La Repubblica

Roma. Quarantadue "non ricordo" e "non so" in due ore di testimonianza e, in mezzo, questa versione sulla responsabilità del governo, il primo governo Conte, nelle scelte di bloccare le navi dei migra ...Al via il processo a Matteo Salvini per sequestro di persona per il caso della Open Arms. Le differenze con la vicenda della nave Gregoretti.