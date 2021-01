Parma Lazio 0-1 LIVE: Luis Alberto segna e si mangia il raddoppio (Di domenica 10 gennaio 2021) Allo stadio Tardini, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Parma e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Tardini”, Parma e Lazio si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Parma Lazio 0-1 MOVIOLA 9? Occasione Sohm – Bella azione del Parma. Un rimpallo favorisce Sohm che conclude dall’interno dell’area ma calcia alto. 16? Occasione Caicedo – La Lazio con tre passaggi arriva in area di rigore. Immobile serve Caicedo che controlla e calcia, sfiorando la rete. 26? Occasione Cornelius – Colpo di testa in avvitamento del centravanti del Parma, grande parata di Reina. Poi Sohm per Gervinho, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Allo stadio Tardini, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Tardini”,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 9? Occasione Sohm – Bella azione del. Un rimpallo favorisce Sohm che conclude dall’interno dell’area ma calcia alto. 16? Occasione Caicedo – Lacon tre passaggi arriva in area di rigore. Immobile serve Caicedo che controlla e calcia, sfiorando la rete. 26? Occasione Cornelius – Colpo di testa in avvitamento del centravanti del, grande parata di Reina. Poi Sohm per Gervinho, ...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 5-1 Sassuolo Cagliari 1-4 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 1-1 Lazio Parma 0-3 Tori… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 3-0 Parma Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorentina Sampdoria 2-1 Inte… - Eurosport_IT : ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ?Atalanta ?Samp ?Cagliari ?Bologna ?Crotone ?Sp… - ftg_soccer : GOAL! Nocerina in Italy Serie D: Girone G Nocerina 3-1 Cassino GOAL! ACR Messina in Italy Serie D: Girone I Santa M… - fcin1908it : LIVE Serie A, raddoppia la Lazio a Parma: in gol Caicedo -