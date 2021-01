Napoli, Bakayoko: “Serviva un segnale dopo la sconfitta contro lo Spezia” (Di domenica 10 gennaio 2021) Il Napoli scaccia il ricordo della sconfitta contro lo Spezia andando a vincere sul campo dell'Udinese. Decide il primo gol con gli azzurri di Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese infila Meret con un colpo di testa preciso. Queste le sue parole al termine del match ai microfoni di Sky Sport: "Stavamo attraversando un periodo difficile dopo la sconfitta con lo Spezia, dovevamo dare un segnale. Era molto importante reagire con una vittoria. Guadagniamo fiducia in vista delle prossime partite, questa vittoria è importante. Speriamo di continuare a vincere, è un segnale importante per tutti. Primo gol? Sono felice, soprattutto perché è stato il gol della vittoria".caption id="attachment 1078007" align="alignnone" ... Leggi su itasportpress (Di domenica 10 gennaio 2021) Ilscaccia il ricordo dellaloandando a vincere sul campo dell'Udinese. Decide il primo gol con gli azzurri di Tiemoué. Il centrocampista francese infila Meret con un colpo di testa preciso. Queste le sue parole al termine del match ai microfoni di Sky Sport: "Stavamo attraversando un periodo difficilelacon lo, dovevamo dare un. Era molto importante reagire con una vittoria. Guadagniamo fiducia in vista delle prossime partite, questa vittoria è importante. Speriamo di continuare a vincere, è unimportante per tutti. Primo gol? Sono felice, soprattutto perché è stato il gol della vittoria".caption id="attachment 1078007" align="alignnone" ...

